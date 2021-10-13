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Общество

Чеснок, огурцы, помидоры и чай подорожали в Псковской области в сентябре

В сентябре по сравнению с августом потребительские цены по Псковской области выросли на 0,7% (по сравнению с декабрем 2020 года – на 4,8%, с сентябрем 2020 года – на 6,7%), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали за месяц на 0,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, на услуги  – на 0,4%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли  цены на чеснок – на 16%, помидоры – на 11,3%, огурцы – на 11,1%, апельсины – на 8,7%, чай черный байховый – на 7,0%, груши – на 6,1%, мед пчелиный натуральный – на 5,9%, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 5,2%, йогурт, мясо индейки  – на 5,1%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Больше всего подешевел виноград – на 18,3%, морковь – на 17,1%, свекла столовая – на 14,3%, зелень свежая – на 9,4%, яблоки – на 8%, капуста – на 7,4%, картофель – на 7,1%, бананы – на 4,3%, соль поваренная пищевая – на 3,9%.

В группе непродовольственных товаров цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты наиболее выросли на эналаприл – на 4,8%, гипотиазид – на 4,1%, амлодипин – на 2,8%, азитромицин – на 2,1%, амоксициллин  – на 1,9%, индапамид – на 1,7%, омепразол – на 1,6%, глицин – на 1,5%.

Из других лекарственных препаратов значительнее всего выросли цены на нимесулид – на 3,4%, сульфацетамид – на 2,8%, валокордин – 2,4%, флуоцинолона ацетонид – на 2,2%. Наибольшее снижение цен отмечено на поливитамины без минералов отечественные – на 1,9%.

Среди медицинских товаров наиболее подорожали шприцы одноразовые  – на 2,1%. Значительно подешевел термометр медицинский безртутный – на 3,3%. 

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на бумагу туалетную – на 7,5%, мыло туалетное – на 6,7%, пасту зубную – на 6,4%, щетки зубные – на 5,4%,  шампунь – на 5,2%, порошок стиральный –  на 1,6%.  Снижение цен наблюдалось на мыло хозяйственное – на 2,5%,  сухие корма для животных – на 1,1%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожало стекло оконное листовое – на 10,8%,  прокладки женские гигиенические – на 9,4%, тушь для ресниц – на 7,0%, ламинат – на 6,6%, трикотажная шапочка детская – на 6,2%, бритвенные станки одноразовые, свежесрезанные цветы – на 5,0%, набор корпусной мебели, куртка для детей школьного возраста утепленная – на 4,8%.

Более всего подешевели плиты ДСП – на 8,2%, туалетная вода – на 3,2%, телефонный аппарат стационарный – на 2,9%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на поездку на отдых в ОАЭ – на 49,4%, проживание в студенческом общежитии – на 11,0%, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения – на 8,5%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 7,4%, обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования – на 5,4%, занятия на курсах иностранных языков – на 5,0%. Из бытовых услуг выросли цены на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 7,2%, ремонт жилищ – на 3,0%.

 Наибольшее снижение цен отмечено на полет в салоне экономического класса самолета – на 24,2%, день пребывания в доме отдыха, пансионате – на 5,9%, проживание в гостинице 4*-5* – на 3,4%.

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