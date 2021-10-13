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Общество

Порядка 3,5 тысячи пациенток состоят на учете с раком молочной железы в Псковской области

В Псковской области с раком молочной железы порядка 3500 пациенток, которые находятся на диспансерном наблюдении. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 октября.

Александр Юров отметил, что 15 октября отмечается День борьбы с раком молочной железы. «Он нужен для того, чтобы повысить бдительность», - отметил врач, добавив, что этот вид рака занимает первое место по распространенности.

С 2019 года повышается процент выявления этого рака на 1-2 стадии. 70% пациенток, выявленных в 2020 году, пришли в онкоцентр на начальной стадии.

Главный врач обратил внимание на важность диспансеризации, которая доступна каждому и помогает выявить рак на первой стадии. «Приезжали и пациенты без направлений, когда сами у себя выявляли», - отметил Юров.

За последние три года фиксируется тенденция по снижению выявления рака на IV стадии, за 2021 год – 7%.

«Заболеваемость растет, но она и должна расти, но все же процент выявления благодаря диспансеризации достаточно высокий», - подчеркнул спикер.

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