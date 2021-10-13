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Общество

Инвестпроект по выпуску экопосуды одобрил наблюдательный совет «Моглино»

13 октября состоялось заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На мероприятии рассмотрели возможность реализации инвестиционного проекта по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева и производству биотоплива. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

С презентацией выступил исполнительный директор компании «Гармония» Владимир Товпенец. Он обратил внимание на актуальность проекта — в мире наметилась устойчивая тенденция к отказу от использования одноразовой пластиковой посуды. Производство планируется организовать в три этапа. Первая очередь — создание столовых приборов и посуды из шпона. После этого планируется организовать производство шпона и начать выпуск экопосуды. Третий этап — вывод на полную мощность производства с расширением ассортимента продукции, запуск пеллетного завода.

На первоначальном этапе планируется создать 100 рабочих мест, после расширения производства предполагается трудоустройство порядка 250 специалистов. Общий объем инвестиций — порядка 837 млн рублей. Производство в основном будет экспортно ориентированное.

Организацией проведены переговоры с предполагаемыми поставщиками сырья. В начале — производители, поставляющие шпон. Впоследствии, когда прибудет необходимое оборудование, сотрудничество будет налажено с поставщиками круглого леса.

Губернатор по итогам презентации спросил, какие источники финансирования будут привлекаться для реализации инвестпроекта. Владимир Товпенец заметил, что на первом этапе будут собственные средства организации для строительства производственного здания, приобретение оборудования предполагается в лизинг.

По итогам заседания члены Наблюдательного совета единогласно одобрили инвестпроект и рекомендовали его к рассмотрению на Экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После этого между руководством особой экономической зоны и компании «Гармония» было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности на площадке «Моглино». 

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Инвестпроект по выпуску экопосуды одобрил наблюдательный совет «Моглино»

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