Основатель сервиса зоотакси в Псковской области рассказала про свой проект

17:33, 13 октября 2021, ПАИ

Основатель зоотакси в Псковской области Мария Миронова рассказала корреспонденту «Псковской правды» про новый сервис для животных.

Псковичка работает в одной из ветеринарных клиник города и неоднократно наблюдала ситуацию, когда такси отказывалось приезжать, зная, что везти придётся животное. Поэтому она решила создать собственное зоотакси: «Однажды после операции надо было отвезти большую собаку и её хозяйку домой, но женщина так и не смогла вызвать такси, которое бы приехало на этот вызов. У меня тогда была небольшая машина и я вызвалась помочь».

В машине есть весь комплект для перевозки животных любых размеров: пледы, пеленки, грелки, бумажные полотенца, антисептики, переноски, клетки, ремни безопасности и даже автокресло для собак. Кроме того, машина укомплектована лекарственными препаратами, что позволяет Марии Мироновой выезжать и на экстренные вызовы.

Также псковичка отметила, что несмотря на то, что зоотакси только начинает свою работу, уже многим идея понравилась.

Девушка уточнила, что планируются перевозки не только котов и собак. Такси для животных готово возить и хорьков, и птиц, даже сельскохозяйственных, а ещё козочек и маленьких поросят.