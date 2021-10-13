Основатель сервиса зоотакси в Псковской области рассказала про свой проект
Основатель зоотакси в Псковской области Мария Миронова рассказала корреспонденту «Псковской правды» про новый сервис для животных.
Псковичка работает в одной из ветеринарных клиник города и неоднократно наблюдала ситуацию, когда такси отказывалось приезжать, зная, что везти придётся животное. Поэтому она решила создать собственное зоотакси: «Однажды после операции надо было отвезти большую собаку и её хозяйку домой, но женщина так и не смогла вызвать такси, которое бы приехало на этот вызов. У меня тогда была небольшая машина и я вызвалась помочь».
В машине есть весь комплект для перевозки животных любых размеров: пледы, пеленки, грелки, бумажные полотенца, антисептики, переноски, клетки, ремни безопасности и даже автокресло для собак. Кроме того, машина укомплектована лекарственными препаратами, что позволяет Марии Мироновой выезжать и на экстренные вызовы.
Также псковичка отметила, что несмотря на то, что зоотакси только начинает свою работу, уже многим идея понравилась.
Девушка уточнила, что планируются перевозки не только котов и собак. Такси для животных готово возить и хорьков, и птиц, даже сельскохозяйственных, а ещё козочек и маленьких поросят.
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