Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Готовность региона к проведению Всероссийской переписи населения обсудил Михаил Ведерников с Валентиной Валиуллиной

13 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентиной Валиуллиной, на которой обсудил готовность региона к проведению Всероссийской переписи населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Глава региона назвал предстоящую Всероссийскую перепись населения одним из серьезнейших масштабных событий десятилетия. «Это важно и для всей страны, и для Псковской области в частности. Именно в результате переписи появятся данные, которыми мы будем оперировать при определении регионального бюджета, а федеральный центр, исходя из полученной информации, будет оказывать области необходимую помощь», — отметил Михаил Ведерников.

Валентина Валиуллина обратила внимание, что значение переписи действительно трудно переоценить. «Мы получим уникальнейшую информацию не только о численности населения, но и о его национальном составе, уровне образования и занятости, узнаем, какая нам нужна помощь. Это в свою очередь является важной составляющей для формирования национальных проектов в стране», — отметила она.

Губернатор обсудил с Валентиной Валиуллиной вопросы готовности региона к переписи. Она заметила, что Псковская область готова к проведению Всероссийской переписи населения на 100%. Основное отличие предстоящей кампании — цифровой формат. Заполнить электронную анкету, начиная с 15 октября, можно на портале «Госуслуги». Принять участие в переписи можно и с помощью переписчиков, встретив их дома или обратившись к ним на специальных участках. Использование бумажных бланков — в исключительных случаях.

Кампания, проводимая посредством электронных сервисов, практически исключает дублирование информации. Кроме того, цифровой формат, а особенно пользование сервисом «Госуслуги», повлияет на скорость обработки результатов переписи. Самые оперативные итоги станут известны уже в декабре текущего года, предварительные — в апреле 2022 года, окончательные подведут до конца следующего года, рассказала Валентина Валиуллина.

В ходе Всероссийской переписи населения в Псковской области будут работать 190 стационарных участков, часть из которых будет размещена в офисах МФЦ. Кроме того, для сбора данных о переписи в регионе будет работать 1131 переписчик. Это студенты, незанятое трудоспособное население и неработающие пенсионеры. В Пскове штат переписчиков на 80% сформирован из числа студентов.

Особое внимание было уделено организации безопасности мероприятий Всероссийской переписи, в том числе с учетом условий распространения новой коронавирусной инфекции. Валентина Валиуллина отметила, что подбор помещений для прохождения переписи осуществлялся таким образом, чтобы в них была возможность соблюдать социальную дистанцию. Участки снабжены средствами для обработки рук, а переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Работа в рамках переписи будет организована во взаимодействии с правоохранительными органами. Они будут оказывать сопровождение переписчиков по адресам, признанным неблагополучными.

По итогам встречи глава региона поблагодарил руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области за качественную подготовку к проведению Всероссийской переписи. Губернатор также сообщил о проведении межведомственного совещания с участием представителей муниципальной власти, где им будут даны итоговые установки по проведению мероприятий.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, где также были рассмотрены вопросы готовности к проведению Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения 2021 года — это ранее запланированная кампания 2020 года, перенесенная в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Она продолжится с 15 октября по 14 ноября. Это 12-я перепись населения в истории Российской Федерации. В историю она войдет как первая цифровая и последняя бумажная перепись. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Проголосовать >>>

13 октября 2021

Основатель сервиса зоотакси в Псковской области рассказала про свой проект

13 октября 2021

140 тысяч рублей получили аспиранты ПсковГУ за лучшие научные работы
13 октября 2021

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области покинет свой пост
13 октября 2021

Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках Третьего Евразийского женского форума

13 октября 2021

Стрелявшего у московской школы человека задержали сотрудники правоохранительных органов
13 октября 2021

ФОТОФАКТ: В пыталовском посёлке Белорусский началась прокладка газопровода
13 октября 2021

В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме
13 октября 2021

Экспертный совет «Моглино» согласовал корректировку бизнес-плана завода «Титан-Полимер»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...