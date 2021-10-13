Готовность региона к проведению Всероссийской переписи населения обсудил Михаил Ведерников с Валентиной Валиуллиной

16:03, 13 октября 2021, ПАИ

13 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентиной Валиуллиной, на которой обсудил готовность региона к проведению Всероссийской переписи населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона назвал предстоящую Всероссийскую перепись населения одним из серьезнейших масштабных событий десятилетия. «Это важно и для всей страны, и для Псковской области в частности. Именно в результате переписи появятся данные, которыми мы будем оперировать при определении регионального бюджета, а федеральный центр, исходя из полученной информации, будет оказывать области необходимую помощь», — отметил Михаил Ведерников.

Валентина Валиуллина обратила внимание, что значение переписи действительно трудно переоценить. «Мы получим уникальнейшую информацию не только о численности населения, но и о его национальном составе, уровне образования и занятости, узнаем, какая нам нужна помощь. Это в свою очередь является важной составляющей для формирования национальных проектов в стране», — отметила она.

Губернатор обсудил с Валентиной Валиуллиной вопросы готовности региона к переписи. Она заметила, что Псковская область готова к проведению Всероссийской переписи населения на 100%. Основное отличие предстоящей кампании — цифровой формат. Заполнить электронную анкету, начиная с 15 октября, можно на портале «Госуслуги». Принять участие в переписи можно и с помощью переписчиков, встретив их дома или обратившись к ним на специальных участках. Использование бумажных бланков — в исключительных случаях.

Кампания, проводимая посредством электронных сервисов, практически исключает дублирование информации. Кроме того, цифровой формат, а особенно пользование сервисом «Госуслуги», повлияет на скорость обработки результатов переписи. Самые оперативные итоги станут известны уже в декабре текущего года, предварительные — в апреле 2022 года, окончательные подведут до конца следующего года, рассказала Валентина Валиуллина.

В ходе Всероссийской переписи населения в Псковской области будут работать 190 стационарных участков, часть из которых будет размещена в офисах МФЦ. Кроме того, для сбора данных о переписи в регионе будет работать 1131 переписчик. Это студенты, незанятое трудоспособное население и неработающие пенсионеры. В Пскове штат переписчиков на 80% сформирован из числа студентов.

Особое внимание было уделено организации безопасности мероприятий Всероссийской переписи, в том числе с учетом условий распространения новой коронавирусной инфекции. Валентина Валиуллина отметила, что подбор помещений для прохождения переписи осуществлялся таким образом, чтобы в них была возможность соблюдать социальную дистанцию. Участки снабжены средствами для обработки рук, а переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Работа в рамках переписи будет организована во взаимодействии с правоохранительными органами. Они будут оказывать сопровождение переписчиков по адресам, признанным неблагополучными.

По итогам встречи глава региона поблагодарил руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области за качественную подготовку к проведению Всероссийской переписи. Губернатор также сообщил о проведении межведомственного совещания с участием представителей муниципальной власти, где им будут даны итоговые установки по проведению мероприятий.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании под руководством первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, где также были рассмотрены вопросы готовности к проведению Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения 2021 года — это ранее запланированная кампания 2020 года, перенесенная в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Она продолжится с 15 октября по 14 ноября. Это 12-я перепись населения в истории Российской Федерации. В историю она войдет как первая цифровая и последняя бумажная перепись.