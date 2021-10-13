Экспертный совет «Моглино» согласовал корректировку бизнес-плана завода «Титан-Полимер»

16:24, 13 октября 2021, ПАИ

13 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание Экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Участники совета рассмотрели бизнес-план одного из крупнейших резидентов «Моглино» ООО «Титан-Полимер» на предмет внесения изменений в проект по созданию комплекса по производству ПТФ-гранул и БОПЭТ-пленок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников напомнил, что «Титан-Полимер» является резидентом, который реализует на площадке «Моглино» свой проект. «Этот инвестпроект имеет высокую социально-экономическую значимость для Псковской области, поддерживается Минпромторгом России и другими государственными финансовыми институтами», - заметил губернатор

Участникам заседания был представлен бизнес-план с учетом внесенных изменений в проект по созданию комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок. С основными корректировками познакомила член совета директоров, первый заместитель генерального директора АО «ГК «Титан» Светлана Титова. Так, изменены объемы энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения промышленно-производственной деятельности, скорректированы объем инвестиций и запланированные сроки реализации проекта.

В настоящий момент инвестор реализует первую очередь проекта — строительство завода по производству БОПЭТ-пленок, мощность которого составит 72 тысячи тонн в год. На площадке завершается строительство главного производственного корпуса, ведутся работы по монтажу технологического оборудования, а также развивается вспомогательная инфраструктура (дороги, котельные, технологические эстакады и объекты энергетического обеспечения). Вторая очередь — производство ПЭТФ-гранул мощностью 133 тысячи тонн в год.

И. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев в свою очередь подтвердил возможность предоставления необходимых энергетических ресурсов и инфраструктуры для реализации проекта. «Со стороны „Моглино“ никаких препятствий к реализации проекта не будет», — заверил он.

По итогам голосования члены Экспертного совета поддержали внесение изменений в бизнес-план ООО «Титан-Полимер».