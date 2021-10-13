Четвёртую волну COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая четвёртой волне коронавирусной инфекции.
Для вас мы узнали:
- ежедневно в приёмный покой инфекционки в Пскове и Великих Луках обращается около 200 человек, вчера – 210;
- в понедельник, 11 октября, было госпитализировано 72 человека;
- около 10 % госпитализированных имеют 60-100 % поражения лёгких – это немедленная реанимация;
- четвертая волна коронавируса – самая тяжёлая и агрессивная, провал кампании по вакцинации уже больно ударил по всей системе здравоохранения;
- дельта-штамм крайне опасен: распознается по лихорадке и несбиваемой температуре;
- среди заболевших ковидом в эту волну много беременных. Дети стали болеть чаще и тяжелее;
- более 90 % госпитализированных – это не вакцинированные;
- те вакцинированные, которые поступают на лечение с коронавирусом в больницу, делали прививку в феврале-марте. То есть им пора было пройти ревакцинацию, но они этого не сделали;
- те, кто пытается самостоятельно или по ошибочному назначению лечиться антибиотиками, гарантированно получат крайне тяжёлое течение коронавируса, вплоть до летального исхода;
- вакцинированные не являются переносчиками коронавируса. Говорить обратное – это вводить людей в заблуждение. Переносчиками являются заболевшие, которые могут быть и среди вакцинированных.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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