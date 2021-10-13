Четвёртую волну COVID-19 обсудили в медиацентре ПАИ

17:53, 13 октября 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая четвёртой волне коронавирусной инфекции.

Для вас мы узнали:

ежедневно в приёмный покой инфекционки в Пскове и Великих Луках обращается около 200 человек, вчера – 210; в понедельник, 11 октября, было госпитализировано 72 человека; около 10 % госпитализированных имеют 60-100 % поражения лёгких – это немедленная реанимация; четвертая волна коронавируса – самая тяжёлая и агрессивная, провал кампании по вакцинации уже больно ударил по всей системе здравоохранения; дельта-штамм крайне опасен: распознается по лихорадке и несбиваемой температуре; среди заболевших ковидом в эту волну много беременных. Дети стали болеть чаще и тяжелее; более 90 % госпитализированных – это не вакцинированные; те вакцинированные, которые поступают на лечение с коронавирусом в больницу, делали прививку в феврале-марте. То есть им пора было пройти ревакцинацию, но они этого не сделали; те, кто пытается самостоятельно или по ошибочному назначению лечиться антибиотиками, гарантированно получат крайне тяжёлое течение коронавируса, вплоть до летального исхода; вакцинированные не являются переносчиками коронавируса. Говорить обратное – это вводить людей в заблуждение. Переносчиками являются заболевшие, которые могут быть и среди вакцинированных.

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