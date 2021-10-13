Новоржевская прокуратура добилась выделения жилья для сироты

20:30, 13 октября 2021, ПАИ

Прокуратура Новоржевского района Псковской области по обращению гражданина провела проверку соблюдения жилищного законодательства в отношении детей сирот и лиц из их числа, сообщили в ведомстве. В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период его несовершеннолетия родители гражданина были лишены родительских прав, в 2016 году гражданину установлена 3 группа инвалидности бессрочно, в связи с отсутствием жилья он был вынужден проживать с родным братом.

С учетом изложенного, прокуратурой района в районный суд направлено искового заявление с требованием обязать администрацию района предоставить в г. Новоржеве благоустроенное жилое помещение, отвечающего санитарно-техническим требованиям, площадью не менее 25 кв.м.

Пушкиногорский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, решение суда вступило в законную силу.

20.09.2021 между администрацией района и сиротой заключён договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.