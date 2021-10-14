В Псковской области пропал водитель Daewoo Lanos

10:27, 14 октября 2021, ПАИ

В Псковской области пропал 34-летний Владимир Полозов, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчину разыскивают в Великих Луках и Пыталово. 10 октября он уехал на автомобиле Daewoo Lanos вишнёвого цвета и пропал.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки. С собой имел черную сумку через плечо.

Любую информацию можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.