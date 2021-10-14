Иркутянка ждала предложения от своего избранника 40 лет

20:49, 14 октября 2021, ПАИ

Молодожены из Иркутска — 91-летний Николай Кравченок и 89-летняя Галина Рыкова — познакомились еще в 80-х. У Николая на тот момент уже была семья и двое детей, но с ними он не жил. Сегодня об этом пишет Telegram -канал «Комсомольской правды».

Влюбленные съехались в 1982-м. Но предложение Николай сделал лишь год назад, когда его первой супруги не стало.

Хотя Галина признается: для нее всегда было главным, что любимый человек просто рядом.