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Общество

Иркутянка ждала предложения от своего избранника 40 лет

Когда влюбленным стукнуло 90, они поженились. Фото Telegram

Молодожены из Иркутска — 91-летний Николай Кравченок и 89-летняя Галина Рыкова — познакомились еще в 80-х. У Николая на тот момент уже была семья и двое детей, но с ними он не жил. Сегодня об этом пишет Telegram -канал «Комсомольской правды».

Влюбленные съехались в 1982-м. Но предложение Николай сделал лишь год назад, когда его первой супруги не стало. 

Хотя Галина признается: для нее всегда было главным, что любимый человек просто рядом. 

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