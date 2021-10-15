Жители Великих Лук и Порховского района подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев

11:32, 15 октября 2021, ПАИ

Жители Великих Лук и Порховского района подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенной проверки установлено, что безработный 32-летний великолучанин осуществил фиктивную регистрацию гражданина Республики Узбекистан. В квартире дома в деревне Сосновый Бор Порховского района 53-летняя местная жительница осуществила фиктивную регистрацию гражданина Республики Азербайджан.

А жительница Ленинградской области осуществила на территории Гдовского района фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации. Проводится проверка.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.