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Общество

Три автобуса в Пскове изменят схему движения с 16 октября

16 октября с 8:00 в Пскове изменится схема движения автобусов на маршрутах № 11, 22, 25. Это связано с проведением дорожных работ на улицах Новосёлов и Звёздной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

При движении от площади Ленина по улице Труда автобусы будут ехать без поворота на улицу Текстильную до участка кругового движения со всеми остановками по ходу движения. Автобусы № 22 далее следуют по маршруту, автобусы на маршрутах № 11 и 25 следуют по улице Труда до проспекта Энтузиастов с временной остановкой у дома № 1 на проспекте Энтузиастов и далее по маршруту.

Остановки «Текстильная» у дома № 1 на улице Текстильной, «Архив», «улица Новосёлов» на время перекрытия дорог упраздняются.

Автобусы дачных маршрутов от остановки «Текстильная» (дачная) следуют по улице Алтаева, налево по Инженерной до участка кругового движения на улице Труда, по улице Труда до проспекта Энтузиастов с временной остановкой у дома № 1 на проспекте Энтузиастов, далее – по маршруту.

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