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Общество

Более 300 млн рублей направят на строительство двух школ в Пскове

Депутаты Псковской городской Думы утвердили поступление в бюджет города средств на строительство двух новых школ. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 57-й внеочередной сессии, которая проходит 15 октября.

При содействии региональных органов власти, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году в городской бюджет поступят деньги за счет средств областных субсидий на строительство двух школ: на 825 мест на улице Юбилейной - 120,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей; на 525 мест на улице Киселева - 196,1 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 945 тыс. рублей. Докладчиком по вопросу выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. 

Также предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по строительству школы на Юбилейной в сумме 54 млн 17,2 тыс. рублей на закупку оборудования. 

Депутаты поинтересовались, не преждевременно ли запланирована закупка оборудования для школы. В случае неосвоения средств региону придется вернуть деньги федеральному центру, подчеркнул и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Депутат Григорий Стороненков добавил, что это еще и экономически целесообразно: закупленное оборудование в этом году будет явно дешевле, чем в следующем. 

Борис Елкин отметил, что срок сдачи школы на улице Юбилейной - 1 декабря 2022 года. Однако, по его словам, с учетом текущих темпов работ объект получится сдать раньше. 

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