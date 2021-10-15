Более 300 млн рублей направят на строительство двух школ в Пскове

16:01, 15 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы утвердили поступление в бюджет города средств на строительство двух новых школ. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 57-й внеочередной сессии, которая проходит 15 октября.

При содействии региональных органов власти, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в 2022 году в городской бюджет поступят деньги за счет средств областных субсидий на строительство двух школ: на 825 мест на улице Юбилейной - 120,7 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 1,2 млн рублей; на 525 мест на улице Киселева - 196,1 млн рублей, в том числе средства городского бюджета - 945 тыс. рублей. Докладчиком по вопросу выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт.

Также предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по строительству школы на Юбилейной в сумме 54 млн 17,2 тыс. рублей на закупку оборудования.

Депутаты поинтересовались, не преждевременно ли запланирована закупка оборудования для школы. В случае неосвоения средств региону придется вернуть деньги федеральному центру, подчеркнул и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. Депутат Григорий Стороненков добавил, что это еще и экономически целесообразно: закупленное оборудование в этом году будет явно дешевле, чем в следующем.

Борис Елкин отметил, что срок сдачи школы на улице Юбилейной - 1 декабря 2022 года. Однако, по его словам, с учетом текущих темпов работ объект получится сдать раньше.