310 граждан Узбекистана могут проголосовать за президента своей страны в Псковской области

13:29, 16 октября 2021, ПАИ

Досрочное голосование на выборах президента Республики Узбекистан на территории Псковской области пройдёт 18 октября.

Организацией досрочного голосования на выборах президента Республики Узбекистан в Псковской области занимается Генеральное консульство Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге.

Для голосования определены три пункта:

Печоры, улица Юрьевская, 57а, с 09:00 до 11:00. По информации, предоставленной консульством, планируют принять участие в голосовании порядка 120 человек – сотрудники ООО «Надежда»;

Печоры, улица Заводская, 1 (1-й этаж, проходная), с 11:30 до 12:30. Принять участие в голосовании планируют 40 сотрудников предприятия;

Псков, улица Ленина, 2, с 15:00 до 17:00. По информации, предоставленной консульством, планируют принять участие в голосовании порядка 150 студентов ПсковГУ.

Всё необходимое оборудование: кабинки для голосования, урны и СИЗы – будут предоставлены узбекской стороной. Будут также приняты все меры для обеспечения акнтиковидных мер.

Присутствие наблюдателей и волонтёров не планируется. Содействие со стороны избирательной комиссии Псковской области не требуется. Со стороны УМВД России по Псковской области будет оказано содействие в проведении досрочного голосования в рамках обеспечения безопасности и правопорядка.