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Культура

Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене

Театральный художник Альберт Нестеров рассказал о костюмах спектакля «Пленные духи», показы которого пройдут в Псковском театре драмы 19, 20 и 27 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Спектакль «Пленные духи», главными действующими лицами которого являются поэты Александр Блок, Андрей Белый и химик Дмитрий Менделеев, не только о конкретных личностях Серебряного века, но и о творческом человеке вообще, отмечают создатели. «С одной стороны, спектакль о них, а с другой – не только о них, а о любых творческих людях. Тут дело не в достоверности. Самое главное, что они на нас похожи: мы примерно в такой же ситуации находимся. Актеры не спят и переживают, что у них что-то не получается, мы по ночам выставляем свет… Да, они смешные – смешные из-за своего таланта. Они очень верят во все. А в театре, кто очень верит в свою работу, тоже в чем-то смешон. А тот, кто не верит, не смешон, но и не интересен», – поделился Альберт Нестеров.

«Почти анекдот» – так определил театр жанр спектакля, подчеркивая, что драматурги Пресняковы искусно переплели биографические факты и факты вымышленные. Однако, по словам художника, анекдот не превратился в злую пародию. «Анекдоты бывают разными: можно спародировать любя, а можно жестко. Наш спектакль сделан нежно и с любовью. Наши герои, они талантливые, они красивые, они наивные. Они созданы не для этой жизни, особенно не для той жизни, которая пришла с революцией. Они все заняты своим делом и очень честно этим занимаются, даже с перебором честно – до бессонниц и галлюцинаций. В одном из интервью режиссер спектакля Айрат Абушахманов сказал: «Если мне хочется оказаться среди этих людей на сцене, значит это хороший спектакль». Среди этих людей мне хочется оказаться. Они душки», – отметил автор сценографии и костюмов к спектаклю.

Альберт Нестеров – заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан, лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска», главный художник Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури, оформивший полсотни спектаклей в разных театрах страны, кавалер ордена Салавата Юлаева.

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