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Общество

Воспитатель Бежаницкого детсада победила в спецноминации всероссийского конкурса

Музыкальный руководитель Бежаницкого детского сада «Светлячок» Диана Журавлева стала победителем специальной номинации «Игра и игрушка» Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках презентации опыта «Моя педагогическая находка» специалист продемонстрировала владение методом импровизации в музыкальной и игровой деятельности, творческий подход и умение поддержать инициативу детей. В качестве наглядного пособия на конкурсе Диана Журавлева использовала авторские игрушки, которые могут двигаться, петь и говорить.

«Диана Олеговна успела очаровать своей душевностью, тактом и профессионализмом, это человек, педагог, который психологически тонко подготавливает детей к использованию игрушки», - отметила член жюри, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Бурлакова.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» направлен на выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников системы дошкольного образования. Мероприятие способствует расширению диапазона профессионального общения и распространению инновационного профессионального опыта педагогов дошкольных образовательных организаций. В 2021 году в конкурсе приняли участие воспитатели из 83 регионов.

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