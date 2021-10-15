Воспитатель Бежаницкого детсада победила в спецноминации всероссийского конкурса

16:07, 15 октября 2021, ПАИ

Музыкальный руководитель Бежаницкого детского сада «Светлячок» Диана Журавлева стала победителем специальной номинации «Игра и игрушка» Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках презентации опыта «Моя педагогическая находка» специалист продемонстрировала владение методом импровизации в музыкальной и игровой деятельности, творческий подход и умение поддержать инициативу детей. В качестве наглядного пособия на конкурсе Диана Журавлева использовала авторские игрушки, которые могут двигаться, петь и говорить.

«Диана Олеговна успела очаровать своей душевностью, тактом и профессионализмом, это человек, педагог, который психологически тонко подготавливает детей к использованию игрушки», - отметила член жюри, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Бурлакова.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» направлен на выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников системы дошкольного образования. Мероприятие способствует расширению диапазона профессионального общения и распространению инновационного профессионального опыта педагогов дошкольных образовательных организаций. В 2021 году в конкурсе приняли участие воспитатели из 83 регионов.