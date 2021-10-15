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Общество

Биометрия лица не только в телефоне. Как аэропорт Домодедово планирует проверять путешественников

Аэропорт Домодедово планирует испытать контроль путешественников по биометрии лица, пишут РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Московской области.

Министерство считает, что это позволит проходить все необходимые предполетные процедуры без предъявления бумажных документов.

Кроме того в аэропорту организована технология для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами. Путешественники могут пройти предполетный контроль, предъявив посадочный талон на мобильном устройстве, что позволяет пассажирам меньше контактировать с посторонними предметами.

Аэропорт Домодедово первый среди аэропортов запустило тестирование на коронавирус. Туристам доступны все виды тестирования, начиная от ПЦР-тестов, заканчивая экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию.

Также аэропорт первый начал предоставлять сертификаты международного образца от COVID-19 на четырех языках, включая русский, а также стал выдавать паспорт вакцинации.

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Биометрия лица не только в телефоне. Как аэропорт Домодедово планирует проверять путешественников

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