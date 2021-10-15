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Ректор ПсковГУ станет наставником проекта «Женская лига»

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина станет наставником проекта «Женская лига», который реализует Министерство науки и высшего образования РФ для поддержки учащихся вузов и молодых специалистов в начале их карьерного пути. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ПсковГУ.

Министерство провело опрос, по итогу которого выяснилось, что 83% женщин нуждаются в поддержке при формировании своей карьерной траектории и совмещении работы с материнством. Среди мужчин такая помощь нужна только 64% опрошенных. В рамках проекта молодые девушки, начинающие свое дело или вступающие в какую-либо сферу, смогут найти себе личного учителя. Для этого заработает специальная платформа, где они будут искать наставницу и обращаться за консультациями, общаться. Предполагаются и встречи офлайн. Наставница будет проводить с ученицами от нескольких часов до дней, они будут следовать за учителем по её ежедневному графику.

«Если смотреть на то, чего ждут работодатели, то на первом месте многофункциональность, профессиональные навыки в смежных областях, умение разрешать сложные ситуации, брать ответственность, способность слушать и приспосабливаться», – рассказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина. При этом, по мнению девушек, важнее всего умение приспосабливаться и гибкость. В рамках своих траекторий они развивают в себе такие soft skills.

Наставницами станут женщины-лидеры из разных отраслей экономики, культуры, бизнеса. Среди 50 учителей, которые возьмут шефство над участниками проекта «Женская лига», - заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Если в начале профессионального пути человек следует исключительно идее лидерства, то он, скорее всего, заблудится, – считает Наталья Ильина. – Я бы советовала молодым девушкам сначала стать профессионалом высокого уровня в своем деле и только после этого начинать путь в лидерстве. Тогда получится завоевать авторитет у своей команды и решить большие задачи на благо России».

Подать заявку на участие в наставническом проекте «Женская лига» можно на сайте Минобрнауки России.

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