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Василию Мизгиреву запретили строить исторический парк в Выбутах

На исторической родине княгини Ольги в Выбутах запрещено строительство крепости и исторического парка «Былины древнего Пскова», решение вынесла рабочая группа научно-методического совета. Об этом сегодня, 15 октября, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, отвечая на вопрос корреспондента, пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

На территории объекта культурного наследия регионального значения «Погост Выбуты» известный реконструктор Василий Мизгирев хотел построить крепость. Перед началом строительства Василий Мизгирев не поставил в известность комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области о благоустройстве территории и не предоставил проект. За это Василия Мизгирева привлекли к административной ответственности.

Новость о начале строительства вызвала бурную реакцию со стороны общественников в соцсетях. «Выбуты — место само по себе подлинное и использовать его, чтобы строить какую-то бутафорию — по-моему, это неразумно, в том смысле, что там никакого исторического укрепления никогда не было. В любом поле можно такое устраивать и строить там все, что угодно. А это - археологический памятник», - заявил корреспондентам регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Лебедев.

Несмотря на запрет продолжать строительство крепости, члены совета посчитали возможным оставить уже имеющийся на территории деревянный забор с четырьмя небольшими постройками.

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