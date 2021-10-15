Актуальность семинара в ПсковГУ о цифровом обучении оценили в региональном управлении по образованию

17:25, 15 октября 2021, ПАИ

Материалы методического семинара «Внедрение технологий цифрового образования в системе подготовки педагогических кадров», который проходит на площадке Псковского государственного университета 14-15 октября, актуальны для обновления системы обучения студентов педагогического направления и повышения квалификации учителей. Об этом в ходе второго дня семинара заявили представители комитета по образованию Псковской области, которые приняли участие в мероприятиях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В частности, заместитель председателя комитета Сергей Николаев поблагодарил университет за организацию семинара и отметил, что на современном уровне цифровизация сопровождает каждого специалиста.

«Очень важно, чтобы любой участник образовательного процесса мог себя чувствовать комфортно в любой ситуации, как бы она ни развивалась, - подчеркнул Сергей Николаев. - В подготовке педагогических кадров необходимо, чтобы все участники процесса имели точки соприкосновения и общие решения, поэтому мы пригласили на семинар представителей Института повышения квалификации учителей и Центра оценки качества образования».

Второй день семинара проходит по трем направлениям. Первая группа участников работает в формате круглого стола, посвященного вопросам внедрения элементов цифрового и гибридного образования в системе региональной подготовки кадров. Вторая группа изучает вопросы по выработке организационно-управленческих решений в контексте проблемы.

Третье направление работы семинара связано с записью видеокуров по внедрению новых технологических решений. В дальнейшем из них будет сформирована программа повышения квалификации, в рамках которой в дистанционном формате смогут обучаться педагоги вузов. Запись ведется в онлайн-студии Цифрового парка ПсковГУ.

На методическом семинаре «Внедрение технологий цифрового образования в системе подготовки педагогических кадров» обсуждаются вопросы подготовки современных учителей, которые смогут сочетать в своей работе онлайн-технологии с традиционными офлайн-методиками.

В мероприятии, которое проходит на базе Псковского государственного университета, принимают участие преподаватели псковского вуза, а также специалисты из Института педагогики СПбГУ и РГПУ им. А. И. Герцена. К коллегам в режиме онлайн подключаются педагоги из ряда российских вузов, среди которых Казанский федеральный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Дальневосточный федеральный университет. Также в семинаре принимают участие члены Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования «Образование и педагогические науки».