«Псковская городская поликлиника» приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и от гриппа

18:22, 15 октября 2021, ПАИ

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Пункты вакцинации открыты:

- в спортивно-развлекательном парке «Простория» ежедневно по рабочим дням с 08.00 до 16.00, по выходным дням с 09.00 до 16.00;

- в ТЦ «Империал» в будние дни с 10.00 до 20.00.

С 17 октября часы работы пункта вакцинации ТЦ "ИМПЕРИАЛ" по воскресеньям - с 10.00 до 15.00.

С 24.09.2021 изменилось расписание приема граждан пункта вакцинации в ТЦ «Акваполис». Он работает ежедневно с 10.00 до 15.00. Вакцинация проводится бесплатно в порядке живой очереди.

Прививку против новой коронавирусной инфекции и от гриппа можно сделать также в прививочных кабинетах подразделений поликлиники: поликлиника № 1 — ул. Кузнецкая, д. 19, поликлиника № 2 — ул. Коммунальная, д. 23, поликлиника № 3 — ул. Индустриальная, д. 8. Услуга предоставляется по предварительной записи или в порядке живой очереди.

Телефон колл-центра для записи 299–028. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Внимание! Между вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и вакцинацией против гриппа необходимо соблюдать 30-дневный интервал.

Поликлиника также проводит плановую организованную выездную вакцинацию на предприятия и в учреждения. Справки по телефону/факс 53-49-42 (приемная главного врача).

E-mail pskgp3@zdrav.pskov.ru.