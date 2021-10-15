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Воспитатель Бежаницкого детсада стала победителем специальной номинации Всероссийского профессионального конкурса

Диана Журавлёва стала победителем в специальной номинации всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году

Музыкальный руководитель Бежаницкого детского сада «Светлячок» Диана Журавлева стала победителем специальной номинации «Игра и игрушка» Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Администрации Псковской области.

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» направлен на выявление талантливых, творчески работающих педагогических работников системы дошкольного образования.  

В рамках презентации опыта «Моя педагогическая находка» специалист продемонстрировал владение методом импровизации в музыкальной и игровой деятельности, творческий подход и умение поддержать инициативу детей. В качестве наглядного пособия на конкурсе Диана Журавлева использовала авторские игрушки, которые могут двигаться, петь и говорить.

«Диана Олеговна успела очаровать своей душевностью, тактом и профессионализмом, это человек, педагог, который психологически тонко подготавливает детей к использованию игрушки», – отметила член жюри, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Ирина Бурлакова.

 В 2021 году в конкурсе приняли участие воспитатели из 83 регионов.

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