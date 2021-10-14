Ветераны Псковского района поправят здоровье в белорусских санаториях
Три бесплатные путевки в санатории соседнего государства выделены в октябре текущего года для ветеранов Псковского района по линии Совета ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов Псковской области. Об этом сообщает пресс-сужба районной администрации.
Бывшая несовершеннолетняя узница, проживающая в деревне Ваулино Писковичской волости, Галина Михайловна Тарасова отправилась на текущей неделе в санаторий «Сосновый Бор», где она будет отдыхать до 4 ноября.
Еще две путевки также распределены среди ветеранов и будут реализованы позже.
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