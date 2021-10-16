10-летний ребёнок госпитализирован в результате ДТП в Великолукском районе

10:48, 16 октября 2021, ПАИ



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка







В 7:45 на трассе А-122 35-летний водитель BMW, по предварительной информации, превысив скорость, не справился с управлением транспортным средством и съехал кювет. Автомобиль опрокинулся, передаёт корреспондент районной газеты «Наш путь».

В результате ДТП пострадал 68-летний пассажир, он находится в критическом состоянии. Также пострадал 10-летний ребёнок, получивший в результате ДТП тяжёлые травмы.

Прибывшие спасатели совместно с пожарной охраной передали пострадавших бригаде скорой помощи, которая госпитализировала пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС, бригада скорой помощи и сотрудники пожарной охраны.

Обстоятельства произошедшего выясняются.