Улицу Снятную в Пскове приводят в порядок

12:02, 18 октября 2021, ПАИ

В Пскове ремонтируют проезд вдоль домов №117, 125б ,131, 135 по улице Леона Поземского. На карте города он значится как улица Снятная, соединяющая улицу Леона Поземского и Ваулиногорское шоссе. Протяженность проезда составляет около 1,3 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Контракт на ремонт подписан между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и подрядной организацией ООО «Дорожник-2010». Изначально планировалось, что основные ремонтные работы будут проведены в следующем году и завершатся до 12 августа 2022 года. Однако подрядчик выполняет объем с опережением графика.

На сегодня на объекте выполнено двухэтапное фрезерование покрытия проезжей части, устройство основания из щебня и выравнивающего слоя асфальта. Контракт также предусматривает укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, замену люков колодцев и плит перекрытий, нанесение дорожной разметки термопластиком, установку дорожных знаков.

На пешеходной зоне подрядчик заменит бордюрный камень, уложит два слоя основания тротуара из песка и щебня, а затем – слой асфальтового покрытия. На обочинах срежет скопившийся грунт и укрепит их асфальтогранулятом. Комплекс работ на зеленой зоне предусматривает ликвидацию несанкционированной свалки, вырубку деревьев и кустарника, внос растительного грунта и посев газонов.

Финансирование ремонта осуществляется за счет средств Дорожного фонда Псковской области. Гарантия на выполненные работы составит от 1 года до 4 лет в зависимости от вида работ и материала.