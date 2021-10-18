200 часов обязательных работ за пьяную езду получил житель Островского района

12:17, 18 октября 2021, ПАИ

Житель Островского района был осужден за езду в нетрезвом виде, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ночью 7 августа прошлого года он сел за руль автомобиля пьяным и был остановлен инспектором ОГИБДД, после чего был отстранен от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования в выдыхаемом мужчиной воздухе установлено наличие этилового спирта в количестве 1,855 мг/л.

Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 8 месяцев.