200 часов обязательных работ за пьяную езду получил житель Островского района
Житель Островского района был осужден за езду в нетрезвом виде, сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Ночью 7 августа прошлого года он сел за руль автомобиля пьяным и был остановлен инспектором ОГИБДД, после чего был отстранен от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования в выдыхаемом мужчиной воздухе установлено наличие этилового спирта в количестве 1,855 мг/л.
Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Мужчине назначили наказание в виде обязательных работ, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 8 месяцев.
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