Более 400 тысяч человек посетили Пушкинский заповедник в этом году

16:25, 18 октября 2021, ПАИ

Пушкинский заповедник в этом году уже посетили 401 168 человек, пишет «Псковская правда» со ссылкой на представителя информационной службы музея-заповедника Лидию Токареву.

С учётом тех, кто присутствовал на различных музейных мероприятиях, число туристов составило 408 138 человек. По словам Токаревой, «Михайловское» уже перевыполнило годовое госзадание, по которому должно быть принято 400 500 посетителей.

Летом текущего года поток туристов превысил показатели докоронавирусного периода. В летние месяцы 2019 года музеи и выставочные залы посетили 168 694 человека, в этом году – 183 598.

Выявленный на территории заповедника очаг COVID-19 не повлиял на работу «Михайловского». Семь заболевших находятся на изоляции, проведены все необходимые санитарные мероприятия.