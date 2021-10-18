ПАИ открывает приём заявок на общественную премию Псковской области «Народное признание»

18:26, 18 октября 2021, ПАИ

Псковское агентство информации объявляет о проведении Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» и открывает приём заявок на соискание награды.

В этом году премия будет присуждена в 11 номинациях, основная часть которых уже является традиционной для «Народного признания».

Так, представители бизнеса могут заявить о себе и побороться за победу в четырёх номинациях. Это «Открытие» - для новых бизнес-проектов и компаний, заявивших о себе на псковском рынке в 2021 году, «Наша марка» - для предприятий, чья продукция завоевала доверие псковичей, «Сервис» - для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг.

Новинкой «Народного признания -2021» стала номинация «Бизнесмен года», в которой претендовать на награду могут руководители крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области.

Традиционно в списке есть номинации для тех, кто совершил подвиг. В номинации «Поступок» будут представлены те, кто совершил героический, достойный всеобщего уважения поступок, а в номинации «Защита» - представители правоохранительных органов и силовых структур, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за рамки должностных инструкций.

Спортсмены и все, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни, могут подать заявку в номинацию «Рекорд», деятели культуры и искусства, творческие коллективы — в номинацию «Талант».

Заявок в раздел «Инициатива» организаторы ждут от авторов оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области.

Номинация для тех, кто достиг высок на профессиональном поприще, для тех, кто выполняет свою работу, вкладывания в неё душу, называние «Призвание».

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году в Псковской области прошло довольного много различных фестивалей, концертов, праздников, спортивных соревнований, акций, некоторые из них состоялись в онлайн-формате. Все эти мероприятия смогут побороться за «Народное признание» в номинации «Событие».

Как и в предыдущие годы, выдвигать претендентов на награду может кто угодно — любой человек, любая организация, предприятие, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие — соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму и отправить её по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить фотографию номинанта.

Заявки будут приниматься до 6 декабря, после чего стартует народное голосование на сайте Псковского агентства информации. В первом туре в каждой из номинаций определят тройки лидеров. В финале кроме народного будет голосование экспертов. Победителя определят путём сложения голосов читателей ПАИ и членов жюри.



Премия «Народное признание» в этом году будет присуждаться уже в 12-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 145 заявок, а общее количество претендентов за все годы существования награды уже приближается к полутора тысячам. За 11 лет премии были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Учредителем премии является Псковское агентство информации.