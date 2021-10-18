Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПАИ открывает приём заявок на общественную премию Псковской области «Народное признание»

Премия «Народное признание» в этом году будет присуждаться уже в 12-й раз. Фото ПАИ

Псковское агентство информации объявляет о проведении Первой общественной премии Псковской области «Народное признание — 2021» и открывает приём заявок на соискание награды. 
В этом году премия будет присуждена в 11 номинациях, основная часть которых уже является традиционной для «Народного признания». 
Так, представители бизнеса могут заявить о себе и побороться за победу в четырёх номинациях. Это «Открытие» - для новых бизнес-проектов и компаний, заявивших о себе на псковском рынке в 2021 году,  «Наша марка» - для предприятий, чья продукция завоевала доверие псковичей, «Сервис» -  для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг.   
Новинкой «Народного признания -2021» стала номинация «Бизнесмен года», в которой претендовать на награду могут руководители крупного, среднего и малого бизнеса Псковской области. 

Традиционно в списке есть номинации для тех, кто совершил подвиг. В номинации «Поступок» будут представлены те, кто совершил героический, достойный всеобщего уважения поступок, а в номинации «Защита» - представители правоохранительных органов и силовых структур, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за рамки должностных инструкций. 

Спортсмены и все, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни, могут подать заявку в номинацию «Рекорд», деятели культуры и искусства, творческие коллективы — в номинацию «Талант». 

Заявок в раздел «Инициатива» организаторы ждут от авторов оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области. 
Номинация для тех, кто достиг высок на профессиональном поприще, для тех, кто  выполняет свою работу, вкладывания в неё душу, называние «Призвание».

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году в Псковской области прошло довольного много различных  фестивалей, концертов, праздников, спортивных соревнований, акций, некоторые из них состоялись в онлайн-формате.  Все эти мероприятия смогут побороться за «Народное признание» в номинации «Событие».

Как и в предыдущие годы, выдвигать претендентов на награду может кто угодно — любой человек, любая организация, предприятие, представители всех ветвей власти, возможно и самовыдвижение. Главное условие — соискатель премии должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму  и отправить её по  электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо необходимо вложить фотографию номинанта.  

Заявки будут приниматься до 6 декабря, после чего стартует народное голосование на сайте Псковского агентства информации. В первом туре в каждой из номинаций определят тройки лидеров. В финале кроме народного будет голосование экспертов. Победителя определят путём сложения голосов читателей ПАИ и членов жюри.
 
Премия «Народное признание» в этом году будет присуждаться уже в 12-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 145 заявок, а общее количество претендентов за все годы существования награды  уже приближается к полутора тысячам. За 11 лет премии были удостоены  более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Партнёры премии «Народное признание» в 2021 году

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

18 октября 2021

ПАИ открывает приём заявок на общественную премию Псковской области «Народное признание»

18 октября 2021

Псковичам напомнили о правилах безопасности печного отопления
18 октября 2021

Двух псковичей приговорили к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение
18 октября 2021

«Ночь науки» прошла в ПсковГУ
18 октября 2021

Недвижимость Оксаны Федоровой в Сочи «сделала» ПАИ самым цитируемым за неделю
18 октября 2021

Народного участкового выбрали в Псковской области
18 октября 2021

Псковичи могут круглосуточно обращаться в информационный центр Следственного комитета
18 октября 2021

Назван способ остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...