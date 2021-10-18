Обезвредившая стрелка-шестиклассника директор школы рассказала об инциденте

18:59, 18 октября 2021, ПАИ

Директор школы Галина Зайцева в поселке Сарс Пермского края, которая обезвредила открывшего стрельбу шестиклассника, рассказала подробности произошедшего.

«К счастью, всё обошлось. Школа у нас и посёлок небольшие, поэтому всех детей учительский коллектив знает. И думаю, что благодаря этому и благодаря работе коллектива получилось найти подход к ребёнку, поговорить с ним и договориться с ним о том, чтобы он отдал оружие. Ребёнок никогда не вызывал каких-то сомнений, спокойный. Хорошо учится» - сказала корресподентам ТАСС руководитель школы.

Ранее Галина Зайцева сообщила, что мальчик был в состоянии нервного срыва, и предположила, что он боялся, что может совершить какие-то действия, «хотя и не готов был их совершить».

Директор уточнила, что мальчик кричал, что в него вселился бог и что он не справится с собой. По ее словам, подросток говорил про девочку, с которой якобы хотел расправиться, но ее в этот день в школе не было, пишет «Газета».

Педагог сумела убедить ученика пройти в учительскую, при этом повторяла, что в школе маленькие дети и «они не виноваты». Школьник послушал наставника и по пути отдал ей оружие и патроны.