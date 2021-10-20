Международный день поваров празднуется 20 октября

07:41, 20 октября 2021, ПАИ

Ежегодно 20 октября отмечается Международный день поваров. Как сообщает calend.ru, дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ.

Профессия повара является одной из самых древних. По преданию, название «кулинария» отрасли дала женщина. В Древней Греции почитали бога врачевания Асклепия (в Риме - Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени произошло слово «гигиена»). Во всех делах им помогала кухарка Кулина, которая считалась покровительницей поварского искусства.

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них сохранились в письменных памятниках той эпохи.

В России кулинария как наука начала развиваться в XVIII веке в связи с распространением предприятий питания. Сначала это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая в стране кулинарная кухня появилась в 1888 году в Петербурге.

В этот день проходят конкурсы мастерства среди поваров, дегустации и эксперименты с приготовлением оригинальных блюд, а также мероприятия с участием детей. Повара посещают детские учебные заведения, где учат ребят готовить и объясняют важность здорового питания.