Авиадиспетчеры отмечают профессиональный праздник

08:57, 20 октября 2021, ПАИ

Международный день авиадиспетчера отмечается ежегодно 20 октября, пишет calend.ru.

В этот день в 1961 году в Амстердаме появилась Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Сейчас в ассоциации состоят более 50 тысяч авиадиспетчеров во всем мире.

Данные специалисты призваны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновения. В особых ситуациях авиадиспетчерам нужно оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь. Движение самолета контролируется с момента запуска двигателя, перед взлетом на аэродроме вылета, до заруливания на стоянку после посадки на аэродроме назначения, где отслеживается «проводка» самолета по нужному маршруту.

Для успешного выполнения работы специалисты данной профессии должны знать авиационные правила, летно-технические характеристики воздушных судов, воздушную навигацию, авиационную метеорологию, английский язык. Также требуется особая психологическая подготовка.