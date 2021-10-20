Пользователи Instagram смогут публиковать посты с компьютера

12:35, 20 октября 2021, ПАИ

Пользователи Instagram смогут публиковать посты с компьютера. Об этом разработчики сообщили на своей странице в Twitter.

Уже завтра у пользователей появится возможность публиковать фотографии и видео длительностью не более минуты с любой платформы, на которой нет приложения для соцсети.

Кроме того, 19 октября в социальной сети появилась функция Collabs, которая позволяет пользователям публиковать посты с совместным авторством. На таких записях комментарии, просмотры и лайки будут общими. Также появится функция для сбора средств для некоммерческих организаций.