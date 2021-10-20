Коронавирус может провоцировать появление психических заболеваний

16:03, 20 октября 2021, ПАИ

У переболевших коронавирусом людей вследствие перенесенной инфекции могут появляться психические расстройства. Об этом рассказала врач-психиатр Псковской психиатрической больницы №1 Мария Трофимова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 20 октября.

По ее словам, коронавирус может вызвать психические заболеваний, также во время болезни идет поражение всех сосудов. У переболевшего COVID-19 человека могут проявляться маниакальный психоз, галлюцинации, спутанность сознания, делирий. «К сожалению, работники ковидных больниц отмечают эту тенденцию», – сообщила врач и отметила, что у переболевших ухудшается скорость реакции, память и внимание.

Она подчеркнула, что любое соматическое заболевание может привести к депрессии. Кроме того, депрессия может быть скрыта за соматическим заболеванием. Мария Трофимова отметила, что работа с депрессивным человеком должна быть комплексной, к ней привлекается и психиатр, и психолог. Специалист призвала не бояться идти в психдиспансер при депрессии и подчеркнула, что на учет такие люди не ставятся.