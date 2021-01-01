Вернуться на главную страницу Фото 1 из 33 ПАИ заглянуло на стройку парка «Россия - моя история»

Фото: Арсений Тимашов



Мультимедийный исторический парк «Россия - моя история» в Пскове планируется открыть в 2022 году. Музей и прилегающая к нему территория будут являться лишь частью культурно-досугового кластера, на котором планируется разместить общеобразовательную школу, зоны для проведения досуга псковичей разного возраста, оборудовать фонтан с лазерной проекцией изображений на воде и в целом благоустроить территорию стадиона «Электрон». Об этом сегодня, 20 октября, рассказал руководитель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, который посетил стройку. ПАИ с фотоаппаратом также прогулялось по стройплощадке.