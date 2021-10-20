Порядка 25 вопросов обсудил Михаил Ведерников на прямой линии с главами районных газет

17:45, 20 октября 2021, ПАИ

Около 25 вопросов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 октября во время прямой линии с главными редакторами районных газет, сообщили в официальном Telegram-канале региона. В обсуждении также приняли участие советник губернатора Антон Сергеев и руководитель издательского дома «Медиа60» Ирина Федорова.

Докладывая о деятельности районных редакций, Ирина Федорова обратила внимание на то, что в текущем году победителями грантовых конкурсов Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ стали более 40 проектов, которые в общей сложности привлекли порядка 5 млн рублей. Она также отметила, что продолжается обновление материально-технической базы редакций, растет общая выручка, в том числе за счет размещения рекламы. Увеличивается количество подписчиков в социальных сетях — их сейчас у районных газет в сумме около 85 тыс. человек.

Всего в рамках прямой линии были даны ответы на порядка 25 вопросов. Также по ним будут сформулированы поручения, содействующие решению актуальных для жителей муниципалитетов вопросов.

Отдельно Михаил Ведерников прокомментировал работу районов в рамках подготовки к юбилейным датам населенных пунктов. Речь об этом зашла во время обсуждения вопроса о дальнейшей судьбе Дома крестьянина, гдовского памятника градостроительной архитектуры, находящегося в аварийном состоянии. По словам главы региона, Гдов останется без значительной федеральной поддержки из-за упущенных сроков. Губернатор сообщил, что в районы будет направлен список памятных дат, на который будут опираться при подготовке праздничных мероприятий.

Губернатор поблагодарил руководителей районных газет за их работу и поздравил ряд изданий с юбилейными датами: 90 лет в текущем году отмечают газеты «Новая жизнь», «Струги», «Вперед», 15 лет исполнилось со дня образования «Великолукской правды».