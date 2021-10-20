Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 25 вопросов обсудил Михаил Ведерников на прямой линии с главами районных газет

Около 25 вопросов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 октября во время прямой линии с главными редакторами районных газет, сообщили в официальном Telegram-канале региона. В обсуждении также приняли участие советник губернатора Антон Сергеев и руководитель издательского дома «Медиа60» Ирина Федорова.

Докладывая о деятельности районных редакций, Ирина Федорова обратила внимание на то, что в текущем году победителями грантовых конкурсов Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ стали более 40 проектов, которые в общей сложности привлекли порядка 5 млн рублей. Она также отметила, что продолжается обновление материально-технической базы редакций, растет общая выручка, в том числе за счет размещения рекламы. Увеличивается количество подписчиков в социальных сетях — их сейчас у районных газет в сумме около 85 тыс. человек. 

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Всего в рамках прямой линии были даны ответы на порядка 25 вопросов. Также по ним будут сформулированы поручения, содействующие решению актуальных для жителей муниципалитетов вопросов.

Отдельно Михаил Ведерников прокомментировал работу районов в рамках подготовки к юбилейным датам населенных пунктов. Речь об этом зашла во время обсуждения вопроса о дальнейшей судьбе Дома крестьянина, гдовского памятника градостроительной архитектуры, находящегося в аварийном состоянии. По словам главы региона, Гдов останется без значительной федеральной поддержки из-за упущенных сроков. Губернатор сообщил, что в районы будет направлен список памятных дат, на который будут опираться при подготовке праздничных мероприятий. 

Губернатор поблагодарил руководителей районных газет за их работу и поздравил ряд изданий с юбилейными датами: 90 лет в текущем году отмечают газеты «Новая жизнь», «Струги», «Вперед», 15 лет исполнилось со дня образования «Великолукской правды». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

20 октября 2021

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке за педофилию

20 октября 2021

Видео: Уровень наркозависимости в регионе обсуждали в Пскове
20 октября 2021

Порядка 25 вопросов обсудил Михаил Ведерников на прямой линии с главами районных газет
20 октября 2021

Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
20 октября 2021

Псковский аэропорт получил разрешение на прием рейсов из Турции, Египта и Белоруссии
20 октября 2021

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявляет набор волонтеров

20 октября 2021

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка
20 октября 2021

Циклон «Игнац» принесёт в Псковскую область мокрый снег и гололед


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...