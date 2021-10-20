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Общество

Псковским зоозащитникам требуется армейская палатка

Псковские зоозащитники ищут армейскую палатку. Фото Вконтакте

Сегодня в паблике зоозащитной организации «Шанс» появился призыв о помощи. Там продолжается строительство, но по ночам уже холодает. В непогоду быстро разряжаются аккумуляторы, что негативно может сказаться на темпах строительства. А в палатке можно и в дождь, и в холод пилить и собирать будки. 

«Нужна не очень большая палатка! Быть может, есть у кого ненужная списанная армейская палатка?», – с надеждой обратились к псковичам зоозащитники.

Можете помочь? Свяжитесь с «Шансом» через социальную сеть Вконтакте.

 

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