Псковским зоозащитникам требуется армейская палатка
Сегодня в паблике зоозащитной организации «Шанс» появился призыв о помощи. Там продолжается строительство, но по ночам уже холодает. В непогоду быстро разряжаются аккумуляторы, что негативно может сказаться на темпах строительства. А в палатке можно и в дождь, и в холод пилить и собирать будки.
«Нужна не очень большая палатка! Быть может, есть у кого ненужная списанная армейская палатка?», – с надеждой обратились к псковичам зоозащитники.
Можете помочь? Свяжитесь с «Шансом» через социальную сеть Вконтакте.
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