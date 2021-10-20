Псковским зоозащитникам требуется армейская палатка

19:48, 20 октября 2021, ПАИ

Сегодня в паблике зоозащитной организации «Шанс» появился призыв о помощи. Там продолжается строительство, но по ночам уже холодает. В непогоду быстро разряжаются аккумуляторы, что негативно может сказаться на темпах строительства. А в палатке можно и в дождь, и в холод пилить и собирать будки.



«Нужна не очень большая палатка! Быть может, есть у кого ненужная списанная армейская палатка?», – с надеждой обратились к псковичам зоозащитники.

Можете помочь? Свяжитесь с «Шансом» через социальную сеть Вконтакте.



