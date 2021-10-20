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«Торговый дом Локнянский» обнаружил при перерасчёте фальшивую купюру в 1000 рублей

В Локне нашли фальшивую купюру. Фото банк России

Прокуратурой Локнянского района признано законным возбуждение уголовного дела по факту изготовления и сбыта поддельных денежных билетов. Об этом сообщила газета «Восход».

Прокуратура Локнянского района признала законным постановление следственного отдела МО МВД России «Новосокольнический» о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения при перерасчете денежных средств в ООО «Торговый дом Локнянский» фальшивой денежной купюры номиналом 1000 рублей.

В целях установления лица (лиц), незаконно изготовившего и сбывшего поддельные деньги в магазине, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Действия виновного подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ и наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

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