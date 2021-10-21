Пошив специальной защитной одежды освоили осуждённые колонии в Серёдке

15:21, 21 октября 2021, ПАИ

Осужденные из колонии №4 в посёлке Серёдка Псковского района освоили изготовление специальной одежды для защиты от общих производственных загрязнений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Освоению нового вида изделий предшествовало получение декларации соответствия. Сейчас колония уже заключила и исполнила договоры на пошив и поставку специальной защитной одежды для нужд подведомственных подразделений УИС Псковской области.

На производстве швейных изделий на производственной зоне ИК-4 трудоустроены 10 осужденных.