Пошив специальной защитной одежды освоили осуждённые колонии в Серёдке
Осужденные из колонии №4 в посёлке Серёдка Псковского района освоили изготовление специальной одежды для защиты от общих производственных загрязнений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Освоению нового вида изделий предшествовало получение декларации соответствия. Сейчас колония уже заключила и исполнила договоры на пошив и поставку специальной защитной одежды для нужд подведомственных подразделений УИС Псковской области.
На производстве швейных изделий на производственной зоне ИК-4 трудоустроены 10 осужденных.
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