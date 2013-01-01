Вернуться на главную страницу Фото 1 из 60 XIX Форум средств массовой информации Северо-Запада «СеЗаМ»

Фото: Арсений Тимашов



В Санкт-Петербурге 21 октября прошел XIX Форум средств массовой информации Северо-Запада «СеЗаМ». Журналисты ИД АНО «Медиацентр 60» стали победителями конкурса в двух номинациях. Лонгрид газеты «Псковская правда» «Все гремело и блистало» отметили в номинации «Золотые слова. Лучшая публикация/серия публикаций». Обозреватель «Псковской правды» Светлана Синцова получила главный приз за статью «Непростое украшение» в номинации «Походное настроение. Лучший материал/серия материалов о туристическом проекте «Серебряное ожерелье России». Каждый год на конкурс поступает более 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Журналисты медиахолдинга ежегодно номинируются и получают дипломы конкурса. В 2020 году лучшей публикацией интернет-СМИ на конкурсе «СеЗаМ-2020» была признана статья автора Псковского агентства информации Елизаветы Славятинской «Семья Настоящих». Как проходило мероприятие - в нашем фоторепортаже.