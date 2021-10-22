В ПсковГУ прошло награждение дипломантов IX Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники»

18:43, 22 октября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете наградили призеров IX Международного молодежного форума проектных инициатив «Наследники», который проходил на площадке вуза с 20 по 23 октября.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

К конкурсу были допущены 25 социокультурных проектов. Их авторы - учащиеся псковских школ, студенты ПсковГУ и Псковского колледжа искусств им. Н.А.Римского-Корсакова, а также молодежь из Латвии, Эстонии и Белоруссии.

Приветствуя участников церемонии, руководитель научно-просветительского центра русского языка и культуры имени профессора Евгения Маймина, доктор филологических наук Аида Разумовская поблагодарила участников за активность, разнообразие тем и идей, предложенных авторами проектов.

"Тематическую тональность форуму задали работы, связанные с осмыслением исторического прошлого, - отметила Аида Разумовская. - Здесь интересно проявили себя не только наши студенты, но и школьники из латвийских учебных заведений, которые затронули события, связанные с Отечественной войной 1812 года. Большой блок проектов был посвящен историко-культурному наследию Пскова. Многие, как оказалось, неравнодушны к тому городу, где живут. Кроме того, по традиции, в конкурсе приняли участие проекты, связанные с проблемами русского языка и литературы - например, проект создания словаря семантических историзмов, работа, посвященная исследованию творчеству Саши Черного. Жюри, оценивающее работы, оказалось в непростой ситуации, но мы стремились увидеть рациональное зерно в представленных проектах, объективно выбрать то лучшее, что было представлено", - сказала Евгения Маймина.

По результатам конкурсного отбора диплом призеров 1 степени получил проект учеников 10 класса Яуоргской средней школы города Огре (Латвия) Екатерины Степановой и Ярослава Монастырского «Мой Пушкин. На слово сердце отзовется». По словам Аиды Разумовской, данная работа единогласно была признана всеми членами жюри как лучшая: старшеклассники представили систему мероприятий, направленных на вовлечение младших школьников в изучение творчества Пушкина.

Также диплом 1 степени завоевал проект студентов ПсковГУ «ПостПсков. Искусство подачи культурной информации».

Дипломы второй степени были вручены авторам трех проектов, посвященных историко-краеведческой тематике: «Уши предков. История слуховых ходов Пскова», «Судьба палат Постниковых или почему псковская молодежь еще не в Мешке» и «Псков в руинах».

Третье место - у проекта студентов 4 курса Института гуманитарных и языковых коммуникаций «Над ширью величавых вод», посвященного пребыванию Саши Черного в Пскове и отражению нашего города в творчестве поэта.

Ряд дипломов был вручен участникам форума вне результатов конкурсного отбора. Так, жюри отметило проект студента Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Даниила Григорьева «Псковский Довмонт. Как литовец стал русским национальным достоянием», работы студентов 5 курса ПсковГУ (направление Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Русский язык и Литература») «Природа, мир, тайник Вселенной», а также авторы проекта «Отголоски фольклора в современной музыке».

Интерес вызвали также проекты, представленные зарубежными участниками форума, в частности, особую оценку жюри заслужил проект латышских школьников «Летнее русское кафе»: авторы получили диплом с формулировкой «За многолетнюю работу по пробужлдению интереса к русскому языку и русской культуре в зарубежном пространстве». Аида Разумовская подчеркнула, что проект реализуется уже несколько лет дает очень большой социальный эффект. Кроме того, дипломы получили проекты, созданные школьниками из Риги и латгальского города Лудз (Латвия).