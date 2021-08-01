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В Великих Луках начали реставрировать старые фонари

В Великих Луках идёт реставрация фонарей. Фото Великолукская правда. Новости

В Великих Луках началась реставрация фонарей, что находятся на улице Пионерской, неподалеку от Центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского. За это доброе начинание взялись неравнодушные жители, специалисты своего дела Владимир и Артем Васильевы, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Уже сегодня можно видеть, как преобразились, пусть пока и без плафонов, фонарные стойки подсвечников и покрашенные белой краской консоли.

Как сообщил руководитель мастерской Владимир Васильев, изготовлено десять плафонов молочного цвета, возможно, и не  повторяющие полностью внешний вид оригинала, но все же новые и приятные для глаз пешеходов. Также продолжается изготовление фонарных колпаков и других элементов литья.

«Конечно, нам хотелось бы закончить наши работы к Новому году, хотелось бы порадовать и себя, и других. Но, как говорится, лишь бы не подвело финансирование!»  говорит Владимир Васильев,

Отметим, что исторические фонари отражают своим присутствием определенную эпоху, ушедшую, но многим дорогую по воспоминаниям.

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