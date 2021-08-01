В Великих Луках начали реставрировать старые фонари

19:40, 22 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках началась реставрация фонарей, что находятся на улице Пионерской, неподалеку от Центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского. За это доброе начинание взялись неравнодушные жители, специалисты своего дела Владимир и Артем Васильевы, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Уже сегодня можно видеть, как преобразились, пусть пока и без плафонов, фонарные стойки подсвечников и покрашенные белой краской консоли.



Как сообщил руководитель мастерской Владимир Васильев, изготовлено десять плафонов молочного цвета, возможно, и не повторяющие полностью внешний вид оригинала, но все же новые и приятные для глаз пешеходов. Также продолжается изготовление фонарных колпаков и других элементов литья.



«Конечно, нам хотелось бы закончить наши работы к Новому году, хотелось бы порадовать и себя, и других. Но, как говорится, лишь бы не подвело финансирование!» – говорит Владимир Васильев,



Отметим, что исторические фонари отражают своим присутствием определенную эпоху, ушедшую, но многим дорогую по воспоминаниям.