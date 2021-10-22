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В деревне Загорье Локнянского района полностью обновили памятник павшим бойцам Великой Отечественной войны

В деревня Загорье Локнянского района полностью обновили памятник павшим бойцам Великой Отечественной войны. Фото газеты «Восход»


В деревне Загорье Локнянского района установили новый памятник на воинском захоронении

В Самолуковском сельском поселении большое внимание уделяется работе по сохранению памяти героев Великой Отечественной войны и благоустройству воинских захоронений. В текущем году велись работы в деревне Загорье, на одном из самых удаленных воинских захоронений. Об этом сегодня сообщил корреспондент газеты Локнянского района «Восход». Взамен старого, поставленного ещё в 60-е годы прошлого века скромного памятника, установлены стела из красного гранита, плиты со списками захороненных, новая металлическая ограда, уложены тротуарная плитка и бордюры.

«Работы шли очень тяжело, сложно: и люди болели, и материалы приходилось долго ждать. Но результат радует: памятник установлен достойный»,- отметила глава сельского поселения Ольга Яковлева. Она поблагодарила жителей деревни за согласие на замену памятника, работников администрации волости, муниципальных учреждений за помощь.

Сегодня, 22 октября,  состоялось торжественное возложение цветов к новому памятнику. На мероприятии присутствовали жители деревни, представители органов местного самоуправления района и поселения. У памятника в почетном карауле стояли юнармейцы Башовской средней школы.

С важным событием для Самолуковской волости поздравила присутствующих глава Локнянского района Нина Степанова, поблагодарила главу и работников администрации сельского поселения за слаженную работу, выразила надежду, что жители деревни окажут помощь в содержании братского захоронения, будут приносить цветы к могилам защитников и освободителей района.

Светлую память воинов, свято и до конца выполнивших свой солдатский долг, отдавших жизнь за свободу нашей родины, почтили минутой молчания, возложили цветы к подножию памятника.

Напомним, работы по благоустройству воинского захоронения проведены в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» и подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».
 

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