В Кунье открылась выставка «Без срока давности»

23:15, 22 октября 2021, ПАИ

Выставка «Без срока давности» открылась вчера, 21 октября, в районном культурном центре посёлка Кунья. Об этом рассказала газета «Пламя».

На ней представлены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России в год памяти и славы.

Работу по подготовке выставки провели специалисты государственного архива Псковской области, региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.