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Общество

В Кунье открылась выставка «Без срока давности»

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Фото газеты «Пламя»

Выставка «Без срока давности» открылась вчера, 21 октября, в районном культурном центре посёлка Кунья. Об этом рассказала газета «Пламя».

На ней представлены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Архивные документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента России в год памяти и славы.
Работу по подготовке выставки провели специалисты государственного архива Псковской области, региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов.

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