Митрополит Иларион считает, что вакцинация для священников должна стать обязательной

19:42, 23 октября 2021, ПАИ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддерживает обязательную вакцинацию ряда категорий граждан России, а также считает, что в их число должны входить и священники, пишет ТАСС.

Он отметил, что священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей, поэтому вакцинация этой категории граждан должна быть обязательной.

Митрополит уточнил, что в церкви, как и в государстве, в настоящее время вакцинация не является обязательной.

Он также подчеркнул, что необходимо продумать механизм побуждения людей к вакцинации. Священники в последнее время также констатируют, что ситуация с распространением заболеваемости тревожная, сообщил митрополит и добавил, что они каждый день получают просьбы помолиться за упокой чьих-то родственников, умерших от вируса.