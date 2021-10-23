Митрополит Иларион считает, что вакцинация для священников должна стать обязательной
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддерживает обязательную вакцинацию ряда категорий граждан России, а также считает, что в их число должны входить и священники, пишет ТАСС.
Он отметил, что священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей, поэтому вакцинация этой категории граждан должна быть обязательной.
Митрополит уточнил, что в церкви, как и в государстве, в настоящее время вакцинация не является обязательной.
Он также подчеркнул, что необходимо продумать механизм побуждения людей к вакцинации. Священники в последнее время также констатируют, что ситуация с распространением заболеваемости тревожная, сообщил митрополит и добавил, что они каждый день получают просьбы помолиться за упокой чьих-то родственников, умерших от вируса.
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Митрополит Иларион считает, что вакцинация для священников должна стать обязательной