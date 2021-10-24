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Туманности Улитка и Душа сфотографировал житель Пскова

Туманности Улитка и Душа сфотографировал житель Пскова Юрий Варушеньев. Его снимки размещены в группе соцсети «ВКонтакте» «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Туманность Улитка — планетарная туманность в созвездии Водолей на расстоянии 650 световых лет от Солнца. Одна из самых близких планетарных туманностей. Открыта Карлом Людвигом Хардингом в 1824 году.

В связи с характерным видом пользователи интернета и журналисты окрестили этот космический объект «Око Бога» или «Глаз Бога».

Туманность Улитка зародилась благодаря окончанию «жизненного пути» звезды главной последовательности, подобной Солнцу. Сейчас на её месте остался лишь белый карлик. Туманность охватывает область пространства в 2,5 светового года. Благодаря камере ACS, установленной на космическом телескопе «Хаббл», и данным наблюдений Национальной обсерватории Китт-Пик удалось установить, что скорость расширения туманности составляет 31 км/с. На основе этого определён возраст туманности — 10 600 лет.

Туманность Улитка

Туманность Душа — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. В туманности находится несколько небольших скоплений: CR 34, 632 и 634 (верхняя часть), IC1848 (в средней части). Объект часто называют именем рассеянного звёздного скопления IC1848. Находится близ туманности Сердце, которые часто упоминаются вместе как Сердце и Душа.

Туманность Душа

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