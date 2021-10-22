Госдепартамент США причислил россиян к «бездомным национальностям»

10:55, 24 октября 2021, ПАИ

Госдепартамент США причислил россиян к «бездомным национальностям», которые не могут получить американскую визу на территории своей страны, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Перечень обновили 21 октября. Россияне значатся в нём в категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») — к ней относятся граждане государств, на территории которых нет американского консульства, а также тех стран, ситуация в которых, по мнению США, не позволяет обрабатывать заявки на визы из-за сокращения дипломатического персонала. В таком случае иностранцы должны получать американскую визу в других странах. Россияне могут сделать это в столице Польши Варшаве.

В середине апреля Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. С 1 августа посольство США в Москве должно было привести свой штат в соответствие с этими требованиями. По словам посла Джона Салливана, дипмиссия сократилась до 120 человек и не может оказывать консульские услуги в полном объёме.

При этом для американского посольства установлена численность 455 человек, и в российском МИД отмечали, что не будут чинить препятствий, если США захотят заменить сотрудников из числа россиян американцами.

