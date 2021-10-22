Начинать и завершать сессию исполнением гимна региона предложил Александр Котов

15:18, 25 октября 2021, ПАИ

Спикер регионального парламента Александр Котов подготовил законодательную инициативу, касающуюся исполнения гимна Псковской области на сессиях областного Собрания депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсобрания.

По мнению председателя, гимн как официальный символ региона должен звучать не только на первой и последней сессиях, как предписывает действующее законодательство, но и на каждом пленарном заседании – перед началом работы и в завершение сессии.

«В нашем законе этого не было, предлагаю дополнить. Конечно, хотелось бы начинать сессии с гимна Российской Федерации, а завершать гимном Псковской области, но такого права у региональных законодателей нет, – прокомментировал законопроект на Совете Собрания Александр Котов. – Наверняка, если мы будем исполнять государственный гимн на каждой сессии, никто претензий нам не предъявит, но нужно идти по пути строгого соблюдения законодательства».

Действующее законодательство разрешает исполнять гимн области в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. В случае поддержки предложенной инициативы депутаты смогут совместно решить, в каком исполнении будет звучать гимн на сессиях областного Собрания.