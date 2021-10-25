Спикер Госдумы предложил ввести уголовную ответственность для «бессовестных работодателей»

16:31, 26 октября 2021, ПАИ

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда, используя серые схемы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

По его словам, большое количество работодателей начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов, и другие средства роскоши. «Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей, – сказал председатель Госдумы.

Он призвал изучить, почему на предприятиях с высокой рентабельностью и доходностью выплачивают зарплату на таком низком уровне. Вячеслав Володин отметил, что это «лазейки для недобросовестных работодателей» и необходимо принять решение после дискуссии.