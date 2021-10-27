Такси съехало в кювет в Псковском районе

10:36, 27 октября 2021, ПАИ

Такси съехало в кювет в деревне Уграда Псковского района, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло 27 октября около 00:30. Таксист, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в придорожный кювет через встречную полосу и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле деревом. Прибывшие спасатели деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи. После медицинского осмотра мужчина от госпитализации отказался.

Как сообщили очевидцы происшествия, таксист вёл себя неадекватно.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.