Кража икон раскрыта в Пскове

10:52, 27 октября 2021, ПАИ

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову установили гражданина, подозреваемого в хищении четырех икон у пенсионерки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, в Пскове из квартиры дома на улице Пригородной у 85-летней горожанки были похищены четыре иконы предположительно XIX века. Причиненный ущерб устанавливается. По словам потерпевшей, эти иконы в их семье передавались из поколения в поколение.

Вором оказался безработный 66-летний пскович. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков похищенное изъято. Предстоит провести соответствующую экспертизу, которая позволит установить историко-художественную ценность икон.

По версии следствия, фигурант предложил пенсионерке свою помощь по хозяйству. И под этим предлогом прибрал к рукам ее антиквариат, который намеревался сбыть.